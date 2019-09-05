Проект санкций за снос военных памятников за рубежом внесут в ГД до конца года

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что до конца текущего года в Госдуму планируется внести законопроект о санкциях за снос и осквернение памятников защитникам Отечества за рубежом. Об этом он сообщил в четверг, 5 сентября, в беседе с ТАСС.

Уточняется, что инициатива принадлежит Министерству обороны России.

«До конца осенней сессии 2019 года, как планируется, законопроект должен быть внесен на рассмотрение», — отметил Белик.

В свою очередь, депутат Госдумы Евгений Ревенко выразил надежду на то, что другие фракции, в том числе «Единая Россия», выскажутся в поддержку инициативы. По его словам, объявить в международный розыск или начать уголовное преследование за снос памятников «представляется сложно реализуемым».

«Мы сошлись на том, что сейчас должны быть зафиксированы прежде всего запрет на въезд и экономические санкции, а также запрет на право вести какую-либо экономическую деятельность на территории России», — отметил Ревенко.

В июне активисты организации «Национальный корпус» и экстремисты из «Правого сектора» (обе организации запрещены в России) повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове. Сотрудники правоохранительных органов попытались помешать происходящему и разогнать активистов, но вандалы сумели оторвать буквы от монумента, а также установить на месте бюста флаг Украины. После этого инцидента было возбуждено два уголовных дела.

Кроме того, в марте рабочие во Львове снесли стену Монумента Славы в честь погибших в годы Великой Отечественной войны.