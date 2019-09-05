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Итальянские соцорганы отобрали у россиянки пятилетнего сына

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Фото: Depositphotos
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Проживающая в Италии со своим пятилетним сыном Георгием россиянка Анна Варганова обратилась за помощью к российским властям и дипломатам после того, как ее ребенок пропал.

41-летняя женщина предполагает, что его похитили работники социальных служб города Бари после того, как узнали, что она планирует вернуться с ним в Россию, сообщает телеканал «Звезда».

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Анна родила сына в Италии, а отец мальчика отказался от него. Брак не был зарегистрирован. Женщине с ребенком пришлось переехать в социальное жилье. Сын Георгий и его мать имеют гражданство Российской Федерации.

По словам женщины, она не знает местонахождения сына в данный момент. Их редкие встречи проходили в доме престарелых в присутствии психолога и воспитателя.

«Я приезжаю — его ведут как под конвоем. Они настраивают его против меня. Они говорят: «Это мама тебя бросила», — приводит слова Анны телеканал «360».

Варганова обратилась за помощью в организацию «Русские матери». По словам координатора движения Елены Бергсет, службы опеки уже давно следят за семьей и настоятельно рекомендовали женщине отдать ребенка в богатую семью.

После того как отец ребенка отказался от него, органы опеки стали круглосуточно следить за россиянкой. Именно желание женщины вернуться на родину вынудило их отобрать малыша.

По словам Бергсет, недавно в Италии прогремело резонансное дело под названием «Ангелы и демоны». В одной из провинций страны рассекретили банду, занимавшуюся торговлей детьми. Женщина предположила, что мальчика изъяли именно с целью продажи состоятельной семейной паре.

После 6 августа Анна больше не видела своего сына. Соцорганы заявили, что адрес его нахождения находится под секретом.

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