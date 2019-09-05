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Чемпионат по ловле рыбы состоится в Брянской области

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В Брянской области проведут чемпионат по ловле рыбы спиннингом с берега. В соревнованиях смогут принять участие все жители региона.

Мероприятие организовано федерацией рыболовного спорта. Чемпионат будет проходить в один тур, который разделен на три периода. Продолжительность каждого периода составит один час, между периодами предусмотрены часовые перерывы. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

Победители чемпионата получат призы. Мероприятие состоится на водоеме Орлик-5 5 октября.

Ранее сообщалось, что в Псковской области рыбаки поймали рыбу семейства пираньевых.

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