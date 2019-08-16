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Рыбу семейства пираньевых поймали в Псковской области

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Рыбаки в Псковской области сообщили о необычном улове. Великих Луках на удочку попалась рыба из семейства пираньевых.

По словам горожан, они ловили рыбу у плотины на реке Ловать. Уловом стала рыба паку. Данный вид типичен для Южной Америки, а его отличительной особенностью являются плоские и крепкие зубы, напоминающие зубы человека.

Рыбаки уточнили, что особь оказалась мощной и живучей, пишет Псковское агентство информации. Что-либо делать с рыбой горожане не рискнули, пока улов находится в заморозке.

Ранее рыбу паку выловили в Великих Луках в июле 2018 года.

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