Массовая гибель рыбы зафиксирована на озере в Башкортостане

Жители села Толбазы в Башкортостане сообщили о массовой гибели рыбы в местном озере. Профильные ведомства проводят проверку.

Факт мора рыбы подтвердил прибывший на место отряд спасателей. Большое количество мертвой рыбы обнаружено вблизи берега. К озеру направилась передвижная лаборатория территориального управления министерства экологии и природопользования республики. Специалисты возьмут пробы воды для установления причин произошедшего. Также специалисты ветеринарной станции взяли образцы погибшей рыбы для анализов, сообщает «МедиаКорСеть».

Комиссия по расследованию создана при администрации Аургазинского района. Жителей села Толбазы предупредили о том, что в водоеме нельзя купаться, кроме того, к воде не рекомендуют подпускать домашних животных.

Ранее мор рыбы был зафиксирован в реке Изяк в Башкортостане. По словам местных жителей, вода в водоеме стала мутной, а вся рыба всплыла. Людям запретили купаться в воде до установления точных причин произошедшего.