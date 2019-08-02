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Жителям Башкортостана запретили купаться в реке после гибели рыбы

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В Башкортостане проводится очистка реки Изяк после массовой гибели рыбы. Местным жителям запрещено купаться в водоеме, употреблять в пищу погибшую рыбу или кормить ею домашних животных.

По данным Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, угрозы для ближайших от реки населенных пунктов нет. В воде не регистрируют превышение допустимых концентраций по органическим компонентам. При этом населению нельзя пользоваться водой из реки Изяк, а также купаться в ней. Также специалисты напоминают, что мертвую рыбу потреблять в пищу категорически нельзя, сообщает «МедиаКорСеть».

Вся погибшая рыба будет утилизирована. За первый день было собрано порядка 500 кг рыбы. Управление государственного аналитического контроля проводит постоянный мониторинг качества воды в реке Изяк, а также в реке Уфа. Для предотвращения попадания стоков в Изяк построена временная насыпь.

Ранее сообщалось, что причину гибели рыбы выясняет прокуратура. По словам местных жителей, вода в водоеме стала мутной, а вся рыба всплыла. Предполагается, что причиной происшествия стали сбросы воды на одном из близлежащих предприятий.

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