Более 400 млн рублей вложат в разведение деликатесных рыб в Башкирии

В Башкирии планируют создавать сеть рыбоводческих хозяйств. Проект рассмотрели на заседании правительства республики. Хозяйства займутся разведением, выращиванием и переработкой форели и других деликатесных пород рыб.

Стоимость проекта — 405 млн рублей. На эти же деньги будет построен завод по глубокой переработке рыбы, инкубационный цех с замкнутым водоснабжением, а также цех, где будут производить корма. Они разместятся в ТОСЭР в Благовещенске.

В Мишкинском, Аскинском, Мелеузовском, Балтачевском и Караидельском районах оборудуют сеть искусственных и естественных водоемов. Каждый год планируется выращивать около 3 тыс. т ценных пород рыб и производить из них около 500 т рыбной продукции и порядка 5 тыс. т кормов.

Как пишет ИА «МедиаКорСеть», годовой оборот предприятия должен составить 800 млн рублей, на нем создадут 80 рабочих мест.

Власти обещают сделать проект приоритетным и обеспечить инвестора мерами господдержки: предоставить земли в аренду без торгов, оформить разрешение на водопользование и компенсировать часть затрат на оборудование.