Рыбаки в Приморье выловили 550 тыс. т рыбы с начала года

В Приморском крае с начала 2019 года предприятия выловили почти 550 тыс. т водных биоресурсов. Увеличение объема добычи к уровню прошлого года составило 11%.

Как сообщили ИА PrimaMedia в департаменте рыбного хозяйства Приморья, большую часть вылова традиционно составляет минтай — 413 тыс. т, что на 62 тыс. больше, чем в прошлом году.

Квоты на вылов распределяются между рыбаками в рамках краевой госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края» на 2013–2021 годы.

Приморский край находится в первой тройке по добыче минтая среди регионов Дальнего Востока. Предприятия обеспечивают до 16% общероссийского вылова и свыше 20% дальневосточного.