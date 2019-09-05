Путин предложил выдавать ипотеку под 2% для молодых семей в ДФО

Ключевая задача нового этапа развития Дальнего Востока — поддержать молодежь, заявил президент Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании Восточного экономического форума. Президент предложил запустить программу дальневосточной ипотеки под 2% в этом году сроком на пять лет.