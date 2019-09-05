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Президент Монголии попросил Трампа позвонить Путину

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Фото: ТАСС/Карпухин Сергей
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Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) признался, что во время своего визита в США он попросил американского лидера Дональда Трампа позвонить его российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает ТАСС.

На заседании модератор заметил, что звонок Трампа Путину был совершен в то время, когда монгольский президент находился в США с официальным визитом, предположив, что оба эти события связаны. «Он-он», — пошутил Владимир Путин в ответ на заявление модератора.

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Баттулга отреагировал на шутку российского президента, заявив, что у больших стран всегда есть недопонимания, однако Сибирь — часть планеты, на которой мы все живем.

«Я ему сказал, почему бы вам не позвонить российскому президенту и выразить свои соболезнования и сочувствие по этому поводу. Сибирь — это легкие нашей планеты, вот эти легкие и горят», — добавил президент Монголии.

31 июля между Трампом и Путиным состоялся телефонный разговор, в ходе которого американский президент предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Российский лидер выразил благодарность Трампу за поддержку, отметив, что российская сторона воспользуется предложением при необходимости. Президенты также договорись о продолжении контактов не только в телефонном формате, но и в личных встречах.

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