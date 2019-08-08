Прямой эфир

Главе Пентагона подарили скакуна в Монголии

0
Фото: REUTERS/Idrees Ali
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министру обороны США Марку Эсперу подарили скакуна в Монголии, куда он приехал в рамках тура по Азиатско-Тихоокеанскому региону ради «дальнейшего укрепления связей» между двумя странами, сообщает в четверг, 8 августа, AP.

Кони в яблоках и цифрах
Породистый скакун — это инвестиция или непосильный груз для бюджета?

Во время церемонии приветствия в монгольском Минобороны главе Пентагона представили семилетнего коня. Эспер назвал его в честь бывшего главы американского военного ведомства и госсекретаря Джорджа Маршалла, который очень высоко ценил этих животных, сообщает телеканал «360».

Эспер вручил седельную накидку со старой эмблемой Национальной гвардии США смотрителю скакуна. Лошадь останется в Монголии под присмотром специалиста. С собой министр заберет только фотографию животного.

Эспер отметил на встрече со своим коллегой Нямагийном Энхболдом, что надеется в ходе своего визита «изучить разные способы дальнейшего укрепления связей» между США и Монголией.

Марк Эспер за пять лет стал первым главой Пентагона, приехавшим в Монголию.

31 июля пресс-служба Белого дома сообщала, что власти Монголии подарили младшему сыну президента США Дональда Трампа Бэррону лошадь. Животное назвали Victory, что переводится на русский язык как «победа».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент Туркмении подарил Медведеву щенка алабая
Власти Монголии подарили лошадь сыну Трампа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017