Главе Пентагона подарили скакуна в Монголии

Министру обороны США Марку Эсперу подарили скакуна в Монголии, куда он приехал в рамках тура по Азиатско-Тихоокеанскому региону ради «дальнейшего укрепления связей» между двумя странами, сообщает в четверг, 8 августа, AP.

Во время церемонии приветствия в монгольском Минобороны главе Пентагона представили семилетнего коня. Эспер назвал его в честь бывшего главы американского военного ведомства и госсекретаря Джорджа Маршалла, который очень высоко ценил этих животных, сообщает телеканал «360».

Эспер вручил седельную накидку со старой эмблемой Национальной гвардии США смотрителю скакуна. Лошадь останется в Монголии под присмотром специалиста. С собой министр заберет только фотографию животного.

Эспер отметил на встрече со своим коллегой Нямагийном Энхболдом, что надеется в ходе своего визита «изучить разные способы дальнейшего укрепления связей» между США и Монголией.

Марк Эспер за пять лет стал первым главой Пентагона, приехавшим в Монголию.

31 июля пресс-служба Белого дома сообщала, что власти Монголии подарили младшему сыну президента США Дональда Трампа Бэррону лошадь. Животное назвали Victory, что переводится на русский язык как «победа».