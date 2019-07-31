Власти Монголии подарили лошадь сыну Трампа

Власти Монголии подарили младшему сыну президента США Дональда Трампа Бэррону лошадь. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в среду, 31 июля.

Как рассказал американский лидер журналистам перед встречей с находящимся с визитом в Вашингтоне президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, животное назвали Victory, что переводится на русский язык как Победа.

Трамп также поблагодарил монгольского коллегу за подарок. По данным Bloomberg, монгольское руководство преподнесло Бэррону лошадь еще в прошлом году, а не в преддверии визита Баттулги в США.

Отмечается, что животное находится в Монголии, где такой подарок является традиционным. Ранее лошадей от монгольских властей получали экс-министры обороны и бывший вице-президент США Джозеф Байден.

28 марта президент России Владимир Путин во время визита в Бишкек получил в подарок от киргизского коллеги Сооронбая Жээнбекова орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая).