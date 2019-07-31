Прямой эфир

Власти Монголии подарили лошадь сыну Трампа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Монголии подарили младшему сыну президента США Дональда Трампа Бэррону лошадь. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в среду, 31 июля.

Кони в яблоках и цифрах
Породистый скакун — это инвестиция или непосильный груз для бюджета?

Как рассказал американский лидер журналистам перед встречей с находящимся с визитом в Вашингтоне президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, животное назвали Victory, что переводится на русский язык как Победа.

Трамп также поблагодарил монгольского коллегу за подарок. По данным Bloomberg, монгольское руководство преподнесло Бэррону лошадь еще в прошлом году, а не в преддверии визита Баттулги в США.

Отмечается, что животное находится в Монголии, где такой подарок является традиционным. Ранее лошадей от монгольских властей получали экс-министры обороны и бывший вице-президент США Джозеф Байден.

28 марта президент России Владимир Путин во время визита в Бишкек получил в подарок от киргизского коллеги Сооронбая Жээнбекова орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кинологи рассказали об особенностях подаренной Путину собаки
Президент Туркмении подарил Медведеву щенка алабая

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017