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Трамп предложил Путину помощь в тушении сибирских лесов

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Президент США Дональд Трамп предложил российскому лидеру Владимиру Путину помощь в тушении лесных пожаров, которые охватили Сибирь. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Предложение было высказано в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе американской стороны вечером в среду, 31 июля. Владимир Путин искренне поблагодарил главу Белого дома за предложение помощи и поддержки, пишет «РИА Новости».

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Президент России проинформировал Трампа, что для борьбы с пожарами в Сибири создана мощная авиационная группировка, однако при необходимости российская сторона воспользуется предложением американского лидера.

Путин также отметил, что расценивает проявление внимания со стороны Трампа как залог восстановления полноформатных отношений между двумя странами. Президенты договорись о продолжении контактов не только в телефонном формате, но и в личных встречах.

Последняя встреча Путина и Трампа состоялась 28 июня в рамках саммита G20 в японской Осаке, она продлилась 1 час 20 минут. До начала переговоров оба президента назвали беседу хорошим поводом для продолжения диалога по ряду тем.

Во время встречи стороны обсудили стратегическую стабильность, ситуации в Сирии и на Украине. Трамп пошутил на тему якобы вмешательства Москвы в американские выборы. Российский лидер пригласил американского коллегу на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет 9 мая 2020 года.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва выражает готовность продолжать диалог на высшем уровне, в то время как Белый дом демонстрирует желание «выправить плачевное положение дел в торгово-экономическом сотрудничестве».

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