Собянин рассказал о благоустройстве территории у Политехнического музея

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территории около Политехнического музея. Общественный атриум и пешеходная зона около него были открыты 4 сентября.

Общественное пространство «Музейный парк» создается в центре Москвы, его реставрация выходит на финальную стадию. Один из главных элементов — озелененный амфитеатр перед главным входом в музей со стороны Лубянской площади — будет служить площадкой для лекций, концертов и фестивалей на открытом воздухе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам Собянина, на первом этапе благоустройства открывается уличный проход и галерея вдоль здания музея. «На втором этапе уже будет галерея внутри музея открыта, но она уже и сегодня будет использоваться для прогулок и посещения», — добавил Собянин, пишет «Интерфакс».

Новое пространство площадью 1,3 га свяжет улицы Никольская, Мясницкая, Рождественка, Маросейка, Покровка с Ильинским сквером, Старой и Славянской площадями, Китайгородским проездом и парком «Зарядье».

19 августа стало известно, что новая пешеходная зона будет организована в Таганском районе города на Школьной улице. По словам Сергея Собянина, сделать ее пешеходной пытались уже много лет, и теперь первые этажи зданий переоборудуют в кафе и рестораны, чтобы «вдохнуть в нее жизнь».