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В Москве появится еще одна пешеходная улица

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru/Денис Гришкин
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Еще одна пешеходная улица появится в Москве. Об этом 19 августа сообщается на сайте столичной мэрии.

Новая пешеходная зона будет организована в Таганском районе города на Школьной улице. По словам столичного мэра Сергея Собянина, сделать ее пешеходной пытались уже много лет, и теперь первые этажи зданий переоборудуют в кафе и рестораны, чтобы «вдохнуть в нее жизнь», пишет НСН.

Мэр также выразил уверенность в том, что Школьная улица станет Арбатом Таганского района столицы, и подчеркнул, что в настоящее время ведется комплексное благоустройство и других улиц района.

Работы на Школьной улице стартовали в мае 2019 года. После их завершения движение автотранспорта по ней будет запрещено. В ходе благоустройства уже установили 145 стилизованных исторический фонарей, 68 лавочек, урн и других архитектурных форм. Осенью 2019 года планируется высадить 30 деревьев, а весной 2020 года — 119 кустарников. Основные работы там уже завершены.

В проект благоустройства также вошли участки улиц Большая и Малая Андроньевская, пересекающиеся со Школьной улицей, и сквер на пересечении улиц Сергия Радонежского и Рогожский Вал у входа на станцию метро «Площадь Ильича», отмечает агентство городских новостей «Москва».

В конце июля сообщалось, что площадь Киевского вокзала станет пешеходной.

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