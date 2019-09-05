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ФСБ сообщила о производстве отравляющих веществ афганскими боевиками

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Фото: РИА Новости/Владислав Сергиенко
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Террористы организовали производство отравляющих веществ в труднодоступных районах Афганистана. Об этом 5 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление начальника службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергея Беседу.

«Беспилотники могут использовать для доставки отравляющих веществ. По имеющимся данным, производство последних уже организовано боевиками в труднодоступных районах Афганистана», — рассказал Беседа в ходе второй международной конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».

28 мая сирийские правозащитники предупреждали о подготовке боевиками химической атаки в Алеппо. По словам главы сирийской сети по правам человека Ахмада Казема, минированные и оснащенные отравляющими веществами машины и ракеты «Град» и «Слон» боевики задумывали применить не только в жилых районах, но и у позиций сирийской правительственной армии.

Ранее, 17 мая, российские военные сообщали, что боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» готовят провокацию с химоружием в сирийской провинции Идлиб с целью обвинить в атаке на мирных жителей ВКС России.

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