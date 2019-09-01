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Восемь человек пострадали при подрыве автомобиля в Афганистане

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Фото: REUTERS/Omar Sobhani
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На севере Афганистана автомобиль подорвался на придорожной мине. В результате погибли восемь человек, сообщает 1 сентября «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу 209 корпуса Афганской национальной армии.

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Инцидент произошел около населенного пункта Имам-Сахиб, по пути из Чимтал в Мазари-Шариф, (административный центр провинции Балх). Все погибшие были мирными жителями. Среди жертв происшествия — женщины и дети.

Афганские власти возложили ответственность за произошедшее на радикальное движение «Талибан» (запрещено в России). Боевики атаку пока не прокомментировали.

Накануне талибы совершили нападение на город Кундуз. В результате погибли по меньшей мере 25 человек, в том числе 20 сотрудников сил безопасности Афганистана, и около 80 получили ранения. Среди боевиков также есть погибшие — не менее 56 человек. Атака на город продолжалась более суток. В результате властям удалось взять контроль над населенным пунктом, передает телеканал TOLOnews.

В ночь на воскресенье боевики атаковали город Пули-Хумри в провинции Баглан. По состоянию на утро 1 сентября столкновения между талибами и силовиками продолжались. Сообщается, что силы безопасности сдали этот район.

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