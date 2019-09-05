В Туве женщина задушила племянницу за плохой уход за коровами

В Туве женщину заподозрили в убийстве собственной племянницы из-за плохого ухода за коровами. Об этом 4 сентября сообщило издание «Комсомольская правда».

Инцидент произошел 30 августа около реки Хемчик в Бай-Тайгинском районе Республики Тува. Между женщинами разгорелся скандал, подозреваемая обвинила родственницу в том, что та плохо присматривает за коровами.

58-летняя женщина ударила жертву, после чего задушила ее. Позже злоумышленница решила сбросить тело в реку, а об «исчезновении» племянницы заявила в полицию только вечером.

Тело женщины нашли 1 сентября. Следователи довольно быстро определили причину смерти, после этого подозреваемая призналась в содеянном.

На данный момент женщина задержана, в ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

2 сентября в Австралии петух убил женщину во время сбора яиц.