Прямой эфир

Защитник «Зенита» рассказал об убийстве отца-спецназовца

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой рассказал, как в 2013 году при невыясненных обстоятельствах убили его отца, бывшего спецназовца.

Этапом до Твери: киллер из банды «Волков» признался в убийстве Круга
Пожизненно осужденный уголовник рассказал о том, как расправились с певцом

«Отца нет. Я знаю, что его убили. Увезли и убили. Убили около Горелово — это село прямо под Питером», — рассказал 21-летний игрок в интервью порталу Sports.ru.

По словам Кругового, убийц его отца так и не нашли. Спортсмен рассказал, что в то время учился в девятом классе и на месяц «просто растерялся, пропал».

Справиться с этим состоянием футболисту помогли семья и память об отце, который хотел, чтобы Круговой играл в «Зените» и на чемпионате в Катаре.

«После потери отца я уже ничего не боюсь. Мне стало жить проще, я ко всему отношусь проще. Никакие преграды меня не остановят. Это не только про спорт», — подытожил игрок.

Ранее в августе «Зенит» объявил о переходе венесуэльского защитника португальского «Порту» Йордана Осорио.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Позади Москва: столичные клубы выбыли из лидирующей группы РПЛ
«Краснодар», «Зенит» и «Ростов» делят первые три места в турнирной таблице
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Порту»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019