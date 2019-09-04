Защитник «Зенита» рассказал об убийстве отца-спецназовца

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой рассказал, как в 2013 году при невыясненных обстоятельствах убили его отца, бывшего спецназовца.

«Отца нет. Я знаю, что его убили. Увезли и убили. Убили около Горелово — это село прямо под Питером», — рассказал 21-летний игрок в интервью порталу Sports.ru.

По словам Кругового, убийц его отца так и не нашли. Спортсмен рассказал, что в то время учился в девятом классе и на месяц «просто растерялся, пропал».

Справиться с этим состоянием футболисту помогли семья и память об отце, который хотел, чтобы Круговой играл в «Зените» и на чемпионате в Катаре.

«После потери отца я уже ничего не боюсь. Мне стало жить проще, я ко всему отношусь проще. Никакие преграды меня не остановят. Это не только про спорт», — подытожил игрок.

Ранее в августе «Зенит» объявил о переходе венесуэльского защитника португальского «Порту» Йордана Осорио.