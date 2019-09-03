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В Сочи неизвестный изнасиловал девушку и сбросил ее с моста

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Фото: ТАСС/Артур Лебедев
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Правоохранительные органы начали проверку в связи с убийством в Сочи 24-летней местной жительницы. Как сообщает во вторник, 3 сентября, портал «Кубанские новости», тело девушки обнаружили 30 августа под Верещагинским мостом.

«Обстоятельства и причины смерти будут установлены в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили изданию в региональном управлении Следственного комитета.

По информации телеканала РЕН ТВ, злоумышленник напал на девушку поздно вечером, когда она возвращалась с работы. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как мужчина следит за своей жертвой, а затем, когда рядом не оказывается людей, набрасывается на нее. Изнасиловав и ограбив девушку, мужчина сбросил ее с моста.

26 августа сообщалось, что Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима мужчину, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь своей сожительницы в Сочи.

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