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Байкер спас выбежавшего на дорогу котенка

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Фото: Twitter.com
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Французский байкер спас выбежавшего на дорогу рыжего котенка. Ролик опубликовал один из пользователей Twitter.

Где именно произошел случай, точно неизвестно. Подсписчики предположили, что это произошло на одной из дорог Франции, потому что участники ролика общались между собой на французском языке. Запись сделана на камеру, закрепленную на шлеме байкера.

На первый кадрах видно, как мотоциклист едет на большой скорости, но потом останавливается. Он припарковал свой мотоцикл и подбежал к автомобилю, откуда вышел другой мужчина, и вместе они побежали по трассе с криками «Стоп!», обращаясь к водителю другой двигавшейся по дороге машины.

После этого байкер поднял с дороги маленького рыжего котенка, который лежал прямо на асфальте. В конце ролика мотоциклист передал животное другому мужчине, после чего тот сел в машину и уехал вместе с котенком, сообщает телеканал «360».

23 августа сообщалось, что в американском приюте поселился огромный кот.

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