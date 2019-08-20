Ростовчанин решил продать «лечащую от похмелья кошку» за 15 млн рублей

Житель Ростова-на-Дону Михаил Шипунов выставил на продажу кошку за 15 млн рублей. По словам мужчины, «мистическая британка» любит сладкое, «отгоняет соседок от мужа и лечит похмелье».

Автор объявления рассказал, что у него дома живут кот и кошка, которые не ладят между собой, поэтому одно животное он решил продать.

«Кошка не моя, а жены. Жена не очень хочет с ней расставаться, но за 15 млн решила, что отдаст», — рассказал он журналистам «РИА Новости».

По его словам, по объявлению звонили уже несколько человек, однако о цене пока так и не договорились, хотя торг уместен.

8 августа были названы самые популярные породы кошек у россиян. Как выяснилось, большинство жителей РФ предпочитают заводить беспородных животных — каждая вторая кошка (а это 55%) не имеет определенной породы.