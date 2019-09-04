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Кокляев проведёт бой с Емельяненко

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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в среду, 4 сентября подтвердил, что проведет бой с тяжелоатлетом и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Ранее о бое с Емельяненко сообщил Кокляев.

В конце марта Кокляев опубликовал в соцсетях видео после конфликта Александра Емельяненко с бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым. Он отметил, что атлеты развеяли миф о «тупых качках».

Емельяненко позднее записал ответное видео, в котором призвал пауэрлифтера быть осторожнее, отметив, что он может прийти к нему на тренировку. Так между спортсменами завязался «виртуальный» бой, они посвящали друг другу посты, в которых демонстрировали свою физическую форму и договорились провести реальный бой на ринге.

В частности, Кокляев выкладывал в соцсетях видео, в котором наносит удар весом в 950 кг.

В ответ Емельяненко опубликовал кадры, на которых лежа пожал штангу весом 100 кг 25 раз, и предложил своему сопернику повторить это рекорд.

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