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Психотерапевт предупредил о последствиях депрессии

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Фото: Depositphotos
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Врач-психотерапевт высшей категории клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал «Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России») Борис Богомыслов рассказал, чем может обернуться для больного депрессивное состояние и к каким последствиям оно приводит.

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По словам специалиста, депрессия бывает двух видов — экзогенная и эндогенная.

Первая возникает в результате воздействия внешних факторов, стресса, вторая из-за нарушений внутри организма, уточняет сайт aif.ru.

При этом оба вида депрессии характерны подавленным состоянием, повышенной раздражительностью или апатией, снижением либидо, нежеланием общаться с людьми и работать, доминированием отрицательных эмоций. Это приводит к проблемам в личной и профессиональной жизни, и даже к чувству безнадежности и нежеланию продолжать жить.

Нередко депрессии сопровождаются бессонницей, хронической усталостью и ослаблением иммунной системы. Недостаток серотонина а организме приводит к снижению болевого порога, а повышенный уровень адреналина оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.

На фоне депрессии также может развиваться алкогольная или наркотическая зависимость, а тяжелые стадии болезни могут привести к маниакально-депрессивному психозу.

По словам Богомыслова, лечения требует любая форма депрессии. Попытки справиться самостоятельно далеко не всегда могут увенчаться успехом.

29 августа специалисты рассказали о растениях, которые помогают людям снизить уровень стресса. Одним из главных природных успокоительных является мята перечная. Также это растение помогает снимать головную боль, а сделанные из нее эфирные масла повышают бдительность. Далее в списке идет черноглазый горох, который богат клетчаткой, железом и фолиевой кислотой. На третьем месте стоит ромашка, которая обладает успокоительным действием. Помочь она может в том числе людям, страдающим от бессонницы.

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