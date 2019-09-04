Нейронавигационная станция появилась в больнице Ульяновска

В Ульяновской областной клинической больнице появилась нейронавигационная установка, которая позволяет вычислить наименее травмирующий путь к опухоли. Об этом сообщает глава регионального минздрава Сергей Панченко, который 3 сентября посетил больницу с губернатором региона Сергеем Морозовым.

Как отметил Панченко, в медучреждение продолжает поступать оборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Были приобретены аппараты УЗИ и нейронавигационная установка, которая позволяет вычислить наименее травмирующий путь к опухоли, расположенной в спинном или головном мозге. По его словам, аппарат не имеет аналогов, пишет 1ul.ru.

В Ульяновской больнице также идут работы по благоустройству прилегающей территории и ремонт асфальтового покрытия.

В конце августа сообщалось, что в Тымовском районе Сахалинской области появится новый сосудистый центр. В Центральной районной больнице идет подготовка к установке ангиографа — аппарата для проведения высокотехнологичных операций на сосудах при инсультах, инфарктах и других угрожающих жизни состояниях.