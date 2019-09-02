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Новый ФАП открыли в Новосибирской области

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Фото: vn.ru
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В поселке Красномайский в Новосибирской области открыли первый фельдшерско-акушерский пункт. До этого ближайшее медучреждение находилось в городе Обь.

В здании площадью 138 кв. м разместили необходимое оборудование и мебель, установили системы водоснабжения и отопления. Также ФАП оснастили подъемником для людей с ограниченными возможностями и сделали двухкомнатную пристройку, где будет жить фельдшер, сообщает VN.ru.

Как рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов, в Красномайском проживают почти 400 человек, из которых 130 — дети. По его словам, строительство ФАПов на территории области идет в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В 2019 году в регионе открыли более 30 фельдшерско-акушерских пунктов.

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