Новый ФАП открыли в Новосибирской области

В поселке Красномайский в Новосибирской области открыли первый фельдшерско-акушерский пункт. До этого ближайшее медучреждение находилось в городе Обь.

В здании площадью 138 кв. м разместили необходимое оборудование и мебель, установили системы водоснабжения и отопления. Также ФАП оснастили подъемником для людей с ограниченными возможностями и сделали двухкомнатную пристройку, где будет жить фельдшер, сообщает VN.ru.

Как рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов, в Красномайском проживают почти 400 человек, из которых 130 — дети. По его словам, строительство ФАПов на территории области идет в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В 2019 году в регионе открыли более 30 фельдшерско-акушерских пунктов.