Омская область закупит новые автомобили «скорой» и школьные автобусы

В Омскую область до конца года поступят 16 автомобилей скорой помощи и 20 школьных автобусов. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Автомобили «скорой» марки «ГАЗ», «УАЗ» и Ford планируют закупить напрямую у заводов-производителей. В 2018 году на средства федерального бюджета для Омской области приобрели 21 автомобиль скорой помощи, пишет ИА «Город55».

Все школьные автобусы будут оснащены системой ГЛОНАСС, тахографами и проблесковыми маячками. 17 машин будут рассчитаны на 10–12 школьников, три — на 21–24 человек. Один из них будет собран в северной комплектации.

В начале августа губернатор Новосибирской области вручил медикам ключи от новых автомобилей скорой помощи. Часть машин предназначена для районных больниц, часть — для областного медтранса.