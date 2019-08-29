Новое транспортное депо создадут в Челябинске

В Челябинске появится депо, в котором будут базироваться автобусы, троллейбусы и трамваи. Власти планируют продлить линии транспорта на северо-западе города.

Площадка, где появится депо, объединена улицами Академика Королева, Петра Столыпина и Академика Макеева. Там планируют создать большой комплекс с автобусной развязкой. Об этом сообщает 1obl.ru.

В Управлении транспорта пояснили, что комплекс позволит ввести в новые микрорайоны автобусы, а также удлинить трамвайные пути до улиц Родионова и Академика Королева. Также планируется появление троллейбусных линий, ведущих к улице Академика Королева.

Все существующие в Челябинске депо продолжат свою работу. Новый комплекс построят до 2025 года.