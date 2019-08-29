Прямой эфир

Новое транспортное депо создадут в Челябинске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Челябинске появится депо, в котором будут базироваться автобусы, троллейбусы и трамваи. Власти планируют продлить линии транспорта на северо-западе города.

Площадка, где появится депо, объединена улицами Академика Королева, Петра Столыпина и Академика Макеева. Там планируют создать большой комплекс с автобусной развязкой. Об этом сообщает 1obl.ru.

В Управлении транспорта пояснили, что комплекс позволит ввести в новые микрорайоны автобусы, а также удлинить трамвайные пути до улиц Родионова и Академика Королева. Также планируется появление троллейбусных линий, ведущих к улице Академика Королева.

Все существующие в Челябинске депо продолжат свою работу. Новый комплекс построят до 2025 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Общественный транспорт Симферополя перейдет на новый график
Транспортно-пересадочный узел построят в Сыктывкаре

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019