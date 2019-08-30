Детей Пензенской области до их школ довезут «культурные автобусы»

В Пензенской области к новому учебному году запускают проект «Культурные автобусы». Они будут доставлять детей до их школ, а во время поездки в салонах ученикам покажут полезные видеоролики.

Процесс монтажа оборудования 30 августа проверили зампредседателя регионального правительства Олег Ягов и министр образования Александр Воронков. По словам Ягова, видеконтент проекта формируют с 2017 года. Реализация проекта начнется с 1 сентября с Пензенского района.

Также он отметил, что в области сейчас более 7 тыс. детей каждый день ездят из дома до школы и обратно на школьном автобусе. На это уходит по 10–15 минут, и это время необходимо сделать полезным для ребенка.

Новый проект должен стать дополнением к «Концепции культурного просвещения школьников». Он даст возможность ученикам расширить свой кругозор и пополнить знания о родном крае. Авторы инициативы обещают обновлять ролики и фильмы несколько раз в месяц, пишет ИА «Пенза-пресс».

16 августа сообщалось о том, что в Пензе завершили проверку готовности школ к новому учебному году.