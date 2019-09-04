Вена второй год подряд признана лучшим в мире городом для жизни

Столица Австрии Вена второй год подряд возглавила рейтинг аналитического подразделения британского журнала Economist — Economist Intelligence Unit, посвященный качеству жизни в городах.

Всего в рейтинге издания упомянуты города 140 государств. На втором месте находится Мельбурн, который был лидером два года назад. Третью позицию занял Сидней. Таким образом, два города Австралии заняли ведущие позиции в рейтинге лучших для жизни городов мира.

Список составляли по нескольким показателям: учитывалась стабильность развития, культура, экология, здравоохранение, образование и инфраструктура, сообщает в среду, 4 сентября, CNN.

Четвертую позицию рейтинга получила Осака (Япония), далее идут Калгари, Ванкувер, Торонто (Канада), Токио (Япония), Копенгаген (Дания) и замыкает десятку лидеров Аделаида (Австралия).

Москва заняла 68-е место и стала лидером в пятерке городов, за год показавших самое заметное улучшение своих показателей.

12 марта был опубликован рейтинг стран мира с самым чистым воздухом. Верхнюю строчку в списке заняла Исландия. Также в пятерку лидеров вошли Финляндия, Эстония, Швеция и Австралия.