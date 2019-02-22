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Москва возглавила рейтинг российских регионов по качеству жизни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Москва, Петербург и Московская область возглавили рейтинг регионов России по качеству жизни. Ежегодный список был составлен и опубликован 19 февраля медиагруппой МИА «Россия сегодня».

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Отмечается, что лидеры демонстрируют постоянство — первые 10 позиций не претерпели существенных изменений по сравнению с 2018 годом.

Некоторым регионам удалось улучшить свое положение. Так, Магаданская область переместилась с 44-го на 35-е место, Амурская область — с 61-го на 53-е, Северная Осетия — с 72-го на 65-е.

При составлении рейтинга использовались данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2017 и 2018 годы. Учитываются 70 показателей, объединенных в 11 групп. Среди них уровень доходов населения, образования и экологическая ситуация.

Последние три места в списке заняли Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва.

20 февраля стало известно, что Тульская область вошла в рейтинг лучший регионов для экскурсионного туризма. В пятерку вошли также Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье и Ярославская область.

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