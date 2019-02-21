Apple опустилась с 1-го на 17-е место в рейтинге инновационных компаний

Компания Apple за год опустилась с 1-го на 17-е место в рейтинге инновационных компаний, который опубликовал деловой портал Fast Company. Лидером списка стал китайский стартап Meituan Dianping — сервис для заказа еды, а также быстрого бронирования билетов в кино и жилья.

В общей сложности в перечень вошли 50 технологических лидеров. По информации Fast Company, главной инновацией Apple за 2018 год стал чипсет A12 Bionic — первый SoC в отрасли, выполненный по техпроцессу 7 нм.

Год назад компания получила первое место в рейтинге инноваций за смартфон iPhone X, наушники AirPods и вкладу в развитие дополненной реальности.

При этом Apple по-прежнему обходит конкурентов в области инноваций по версии Fast Company. Технологические гиганты Google, Huawei и Samsung не вошли в топ-50, пишет «Ридус».

21 февраля Пресненский суд Москвы обязал «Apple Россия» выплатить 450 тыс. рублей владельцам iPhone, которые перестали работать раньше положенного срока.