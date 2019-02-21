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Суд обязал «Apple Россия» выплатить 450 тыс. рублей владельцам неисправных iPhone

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Gustavo Valiente
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Пресненский суд Москвы обязал «Apple Россия» выплатить 450 тыс. рублей владельцам iPhone, которые перестали работать раньше положенного срока. Об этом 21 февраля агентству «РИА Новости» рассказал пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Отмечается, что гарантийный срок установлен производителем в течение одного года, но прослужить устройства должны как минимум пять лет. Смартфоны заявителей перестали работать в пределах этого срока.

«В качестве примеров неисправностей потребители указали: «периодически не включается и не заряжается», «смартфон перестал работать» и т.д.», — сказал Черников.

Результаты экспертиз показали, что неисправности являются причиной производственных дефектов, поэтому судом были удовлетворены иски на взыскание стоимости телефонов, компенсацию морального вреда и прочие расходы.

15 февраля стало известно о массовом взломе популярных приложений для iPhone. В их число попали Spotify, Angry Birds, Pokemon Go, Minecraft и многие другие.

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