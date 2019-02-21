Суд обязал «Apple Россия» выплатить 450 тыс. рублей владельцам неисправных iPhone

Пресненский суд Москвы обязал «Apple Россия» выплатить 450 тыс. рублей владельцам iPhone, которые перестали работать раньше положенного срока. Об этом 21 февраля агентству «РИА Новости» рассказал пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Отмечается, что гарантийный срок установлен производителем в течение одного года, но прослужить устройства должны как минимум пять лет. Смартфоны заявителей перестали работать в пределах этого срока.

«В качестве примеров неисправностей потребители указали: «периодически не включается и не заряжается», «смартфон перестал работать» и т.д.», — сказал Черников.

Результаты экспертиз показали, что неисправности являются причиной производственных дефектов, поэтому судом были удовлетворены иски на взыскание стоимости телефонов, компенсацию морального вреда и прочие расходы.

15 февраля стало известно о массовом взломе популярных приложений для iPhone. В их число попали Spotify, Angry Birds, Pokemon Go, Minecraft и многие другие.