Дрейк заказал чехол на свой iPhone за $400 тысяч

Канадский рэпер Дрейк заказал на свой iPhone чехол стоимостью в $400 тысяч. Об этом 14 февраля сообщает портал Hypebeast.

Кейс для телефона сделан из 18-каратного белого золота и украшен алмазами. Также на нем выгравирована сова — эмблема бренда одежды певца October's Very Own.

Владелец ювелирной компании Jason Of Beverly Hills Джейсон Арашебен рассказал, что он получил заказ от рэпера сразу после выхода нового iPhone.

«Дрейк обратился ко мне, желая создать что-нибудь эпичное для своей коллекции драгоценностей», — добавил Арашебен.

10 февраля сообщалось о новом мировом рекорде по скорости читки. Его установил американский рэпер Mac Lethal, прочитав за две минуты 1000 слов.