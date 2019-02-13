Прямой эфир

Пользователь нашел способ вывести iPhone из строя через голосовой ввод

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Устройства Apple с операционной системой iOS 12 оказались неустойчивы к пятикратному повторению слова «дефис» при голосовом наборе. Пользователь Twitter @JosieNatorie обнаружил, что этот баг приводит к респрингу — перезагрузке рабочего стола устройства.

Как российский медицинский гаджет вышел на экспорт
Медицинский аппарат для коррекции артериального давления АВР-051 уже поставляется в Европу, Азию и Саудовскую Аравию

Для достижения этого эффекта необходимо открыть клавиатуру в любом из приложений гаджета, выбрать голосовой ввод и пять раз продиктовать слово «дефис». После этого экран устройства на несколько секунд становится черным и на нем отображается символ перезагрузки. Затем появляется экран блокировки.

В компании Apple пока не отреагировали на информацию о найденной ошибке в системе.

В январе пользователи смартфонов Apple обнаружили, что приложения для видеосвязи FaceTime позволяет услышать и даже увидеть собеседника еще до его ответа на вызов, что позволяет злоумышленникам шпионить за владельцами устройств. Ошибка была замечена в iOS 12.1 и более поздней версии. На компанию уже подали в суд из-за этой уязвимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Юный хакер нашел способ получить все сохраненные пароли в macOS
Роскомнадзор проведет выездную проверку Apple

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017