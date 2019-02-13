Пользователь нашел способ вывести iPhone из строя через голосовой ввод

Устройства Apple с операционной системой iOS 12 оказались неустойчивы к пятикратному повторению слова «дефис» при голосовом наборе. Пользователь Twitter @JosieNatorie обнаружил, что этот баг приводит к респрингу — перезагрузке рабочего стола устройства.

Для достижения этого эффекта необходимо открыть клавиатуру в любом из приложений гаджета, выбрать голосовой ввод и пять раз продиктовать слово «дефис». После этого экран устройства на несколько секунд становится черным и на нем отображается символ перезагрузки. Затем появляется экран блокировки.

В компании Apple пока не отреагировали на информацию о найденной ошибке в системе.

В январе пользователи смартфонов Apple обнаружили, что приложения для видеосвязи FaceTime позволяет услышать и даже увидеть собеседника еще до его ответа на вызов, что позволяет злоумышленникам шпионить за владельцами устройств. Ошибка была замечена в iOS 12.1 и более поздней версии. На компанию уже подали в суд из-за этой уязвимости.