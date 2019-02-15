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Стало известно о массовом взломе популярных приложений для iPhone

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Фото: TASS/Silas Stein
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Хакеры взломали целый ряд популярных приложений для iPhone. В их число попали Spotify, Angry Birds, Pokemon Go, Minecraft и многие другие, сообщает Reuters.

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С помощью корпоративных сертификатов, которые выдаются разработчикам Apple, хакеры взломали приложения и начали распространять их совершенно бесплатно. По данным журналистов, нелегальными распространителями оказались в том числе сервисы TutuApp, Panda Helper, AppValley и TweakBox. 

Так, TutuApp предлагал пользователям бесплатную версию Minecraft, которая стоит около $7 в App Store, а AppValley делился бесплатной версией Spotify. Корпорация Apple уже пригрозила недобропорядочным разработчикам внесением в черный список и объявила о вводе более жесткой системы аутентификации.

Вечером 14 февраля хакеры атаковали соцсеть «ВКонтакте» массовым спамом — злоумышленники размещали сообщения, критикующие администрацию платформы, и прикрепляли ссылки на «новость» о рекламе в личных сообщениях.

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