Apple запустит платный сервис с новостями

Американская компания Apple разрабатывает собственное новостное приложение, доступное по подписке.

Как пишет The Wall Street Journal, эксперты уже прозвали сервис «новостной Netflix». По данным газеты, пользователи приложения смогут без ограничений читать новости от различных СМИ, в том числе платные материалы.

Ожидается, что подписка на сервис будет стоить около $10 в месяц. Компания пообещала не делиться платежными данными и электронными адресами подписчиков.

Половина доходов от нового сервиса будет распределяться среди поставщиков новостей, причем размер выплат будет зависеть от популярности контента.

В начале февраля в Apple заявили об устранении программной ошибки, которая была связана с приложением для аудио- и видеозвонков FaceTime и позволяла постороннему лицу подслушать чужой разговор.