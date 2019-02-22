В Кремле объяснили падение телерейтинга послания президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал падение числа телезрителей, которые посмотрели послание Владимира Путина Федеральному собранию. По его словам, в основном это связано с переходом аудитории в Сеть.

По данным исследовательской компании Mediascope, послание в 2019 году в среднем посмотрели порядка 868,4 тыс. москвичей старше четырех лет. При этом в 2018 году аудитория телетрансляции послания составила 1 млн 42,1 тыс. человек, в 2012 году — 635,6 тыс. человек. Рекордная аудитория (1 млн. 314,2 тыс. жителей Москвы) была зафиксирована у телевизоров в 2014 году — в год возвращения Крыма и переворота на Украине, отмечает «РИА Новости».

«Определенный сегмент уходит в интернет, этот процесс наблюдается во всех странах мира. Это вопрос, связанный с развитием общества и технологий», — сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, 22 февраля.

Он напомнил, что о падении телеаудитории свидетельствуют данные по Москве. По словам Пескова, важно проанализировать цифры в целом по стране, что в ближайшие дни и будет сделано. Он также отметил, что связывать падение числа телезрителей с якобы ухудшением рейтингов президента — крайне примитивно.

«В целом ситуация достаточно подвижная, не только применительно к посланию Путина», — добавил он.

Президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию в среду, 20 февраля. В числе задач, которые глава государства поставил в своем обращении, было увеличение пособий по уходу за детьми с инвалидностью, субсидирование ставки по ипотеке для семей с детьми в течение всего срока выплаты кредита, создание 270 тыс. новых мест в яслях, перерасчет пенсий и многое другое.