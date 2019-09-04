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Под Кремлем построят археологический музей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Подземный археологический музей будет построен под московским Кремлем. Соответствующий проект одобрила Главгосэкспертиза России.

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Строительство начнут на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела, обнаруженных под 14-м корпусом Кремля. На минус первом этаже нового музея расположатся вестибюль, гардероб, охрана и служебные положения.

На минус втором этаже проектом предусмотрены холл, зал музея, аппаратная оборудования и технические зоны, пишет в среду, 4 сентября, «Федеральное агентство новостей». Общая площадь музейного комплекса составит порядка 1,5 тыс. кв. м.

Пол над раскопками в основном зале музея будет прозрачным. Из стекла выполнят витрины и подставки под саркофаги.

Предложения по строительству музея на месте обнаруженных фундаментов сделал президент России Владимир Путин после посещения новой достопримечательности Кремля. Музейный комплекс станет станет одним из филиалов Музеев Московского Кремля.

В июне российский лидер в сопровождении директора Института археологии РАН академика Николая Макарова пришел в Большой Кремлевский сквер: в мае там начались раскопки на месте, где в ХVI–ХVII веках располагались приказы — органы центрального управления русского государства. Президент и академик спустились также в раскоп.

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