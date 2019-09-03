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Грозившие уволиться медсестры во Владимирской области отозвали заявления

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Медсестры Александровской районной больницы во Владимирской области отозвали написанные заявления об увольнении, поскольку им полностью сохранили зарплату. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Ольга Петрова.

«Все медсестры заявления отозвали, зарплаты в полном объеме сохранены, поэтому вопрос можно считать закрытым», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее, 30 августа, сообщалось об одновременном увольнении 12 медсестер Александровской районной больницы. Причиной было названо сокращение стимулирующих выплат. В результате зарплаты среднего медицинского персонала больницы уменьшились в среднем на сумму от 400 до 2 тыс. рублей.

На встрече главы департамента здравоохранения с медицинскими сестрами была достигнута договоренность о сохранении уровня заработной платы и отзыве заявлений. Все участвующие в разговоре медсестры высказали пожелание продолжить трудиться в больнице.

Ранее 3 сентября сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября определить нормативы минимального должностного оклада медиков. Кабмину предстоит до 1 октября представить предложения о совершенствовании отраслевой системы оплаты труда медицинских работников, предусмотрев при этом единую структуру заработной платы медперсонала на всей территории страны.

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