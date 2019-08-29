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Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Все хирурги больницы в Нижнем Тагиле, написавшие заявления об увольнении, решили продолжить работу. Об этом в четверг, 29 августа, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, пишет «РИА Новости».

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«Сейчас все эти хирурги восстановились, они никуда не уйдут, они согласились дальше работать», — сказала она.

28 августа стало известно, что хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе. Кроме того, с начала сентября в медицинских учреждениях начнут работать два новых хирурга, а также другие специалисты.

Ранее в августе «Коммерсант» писал, что шесть из десяти хирургов городской больницы №1 уволились из-за высокой нагрузки и маленьких зарплат. При этом нагрузка у них возросла после того, как из другой больницы уволились четыре хирурга и часть пациентов перевели в больницу №1. Ушедших хотели заменить специалистами из Екатеринбурга.

29 августа передумали увольняться и хирурги медсанчасти закрытого города Трехгорного Челябинской области, которые добились от властей, чтобы те обратили внимание на их жалобы на высокую нагрузку.

После того как о проблеме стало известно в СМИ, власти оперативно отреагировали. 29 августа состоялось заседание в расширенном составе с участием главы города Трехгорного Евгения Сычева, руководства медикосанитарной части и хирургического отделения в лице врачей и медсестер.

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