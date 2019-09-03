МЧС отчиталось об увеличении пожаров в школах с 2014 года

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев заявил, что в стране с 2014 года на 20% увеличилось количество пожаров в школах. Об этом во вторник, 3 сентября, пишет ТАСС.

«В образовательных учреждениях рост числа пожаров на 20% с 2014 по 2018 годы (с 201 до 242). На текущую дату с начала 2019 года произошло уже 180 пожаров», — сказал он.

Еникеев заметил, что основной причиной возгораний является неправильное использование электроустановок, а также строительно-монтажные работы и поджоги.

30 августа выяснилось, что в 675 школах России не была настроена система пожарной сигнализации. Датчики этих образовательных учреждений не передают сигнала тревоги в местные подразделения экстренных служб, сообщили «Известиям» в пресс-службе МЧС. Эксперты считают, что такая ситуация может быть связана с недостатком финансирования школ в регионах либо с человеческим фактором.

Всего к концу августа надзорные органы МЧС обследовали более 49,7 тыс. образовательных организаций по всей стране — это примерно 94% всех школ. Чаще других нарушений встречаются именно проблемы с пожарной сигнализацией.