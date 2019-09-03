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Минпромторг опроверг информацию об отказе от создания SSJ-75

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Министерство промышленности и торговли России опровергло сообщения об отказе от создания самолета Sukhoi Superjet-75. Об этом 3 сентября пишут «Ведомости».

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В пресс-службе Минпромторга заявили, что эта информация не соответствует действительности, и добавили, что соглашение о намерениях с S7 Group министерство рассматривает как перспективу развития программы авиастроения.

Ранее председатель совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев рассказал «Ведомостям», что во время совещания по развитию региональной авиации один из руководителей Минпромторга сообщил о решении не производить Sukhoi SuperJet на 75 мест. Объяснялось это тем, что на данную модель нет спроса.

Другой собеседник издания, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации, также подтвердил, что самолет разрабатываться не будет.

Предварительное соглашение о заказе SSJ-75 S7 Group заключила в апреле 2018 года, а поставки лайнеров были запланированы на 2022 год.

Авиакомпания S7 Airlines — крупнейший частный перевозчик в России. На данный момент в парке S7 имеется 84 среднемагистральных Airbus и Boeing и 17 региональных Embraer E-170 вместимостью 78 кресел.

26 августа сообщалось, что в России ускорят производство тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и их модификаций.

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