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Производитель МС-21 сравнил цену самолета с зарубежными аналогами

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Каталожная цена среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 будет на 20% ниже стоимости зарубежных конкурентов. Об этом 28 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента ПАО «Корпорация «Иркут» Равиля Хакимова.

На пресс-конференции, проходящей в рамках авиасалона МАКС-2019, Хакимов отметил, что стоимость МС-21 будет ниже таких иностранных аналогов, как Boeing и Airbus.

Как заявлял в конце июня глава Минпромторга России Денис Мантуров, испытания МС-21 с двигателем ПД-14 российского производства начнутся в 2020 году. Проводятся испытания с третьим судном МС-21, четвертое подключат до конца года.

В начале июля вице-премьер РФ Юрий Борисов не исключил, что западные страны могут ввести санкции в отношении программы по созданию этого самолета. На сегодняшний день уже действует ряд ограничений — в частности, на поставку композиционных материалов, используемых при производстве крыла МС-21, титанового крепежа, а также при создании машин для выкладки сухой углеродной ленты.

МС-21 — проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тыс. км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и др. Вместимость МС-21 — 169 пассажиров.

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