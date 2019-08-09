В Китае заинтересовались российскими двигателями ПД-14
Власти Китая проявляют интерес к покупке новейших российских двигателей ПД-14. Об этом рассказал управляющий директор — генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев 9 августа.
«Они проявляют интерес к нашему ПД-14, буквально на следующей неделе приедут к нам и будем обсуждать», — цитирует его агентство «РИА Новости».
Двигатель ПД-14 успешно прошел сертификацию в 2018 году, сейчас ведутся работы по его совершенствованию и подготовке к серийному производству. Предположительно, ПД-14 будут поставлять в составе двигательной установки с воздухозаборником, капотами и реверсивным устройством.
Все элементы мотора пройдут процедуру сертификации в составе среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. Летные испытания судна запланированы на 2020 год.