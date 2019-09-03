Спасти и уничтожить: ВМФ получит универсальный самолет-амфибию

ВМФ получит самый большой в мире самолет-амфибию А-42 «Альбатрос». Его разработка была приостановлена в 1993 году. Теперь аппарат решено модернизировать и принять на вооружение. Гигантские летающие лодки обладают универсальными боевыми качествами. Самолеты смогут обнаруживать и длительное время следить за атомными субмаринами, также их можно использовать для проведения спасательных работ даже во время шторма. На А-42 установят новейшее бортовое оборудование, его вооружение составят улучшенные глубинные бомбы и торпеды.

Как рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны и в авиационной отрасли, принципиальное решение возобновить производство самолета-амфибии А-42 уже принято. В настоящее время в военном ведомстве формируют тактико-технические требования к обновленному проекту. Одно из основных — создать универсальный противолодочный и спасательный самолет. Согласования находятся на заключительной стадии. Пока предполагается покупка трех самолетов данного типа. Правда, точные сроки начала работ по гигантской амфибии собеседники издания назвать не смогли.

Универсальный гигант

Для расширения боевых возможностей А-42 будет усовершенствован. На самолете установят радиолокационную систему поиска, включающую обзорно-прицельную РЛС, тепло-телевизионное оборудование, пилотажно-навигационный комплекс, в который входит аппаратура измерения параметров морской волны и новый бортовой комплекс связи. Также рассматривается вариант оснащения амфибии двумя винтовентиляторными двигателями Д-27, что увеличит дальность полета до 9,3 тыс. км. Кроме того, машину оборудуют системой дозаправки топливом в воздухе.

После модернизации А-42 будет способен вести воздушную и радиотехническую разведку. Самолет сможет обнаруживать, опознавать и отслеживать надводные, подводные и береговые цели и определять их координаты. В случае необходимости аппарат уничтожит их бортовым оружием, поставит минные заграждения и авиационные средства гидроакустического противодействия. Кроме того, А-42 обладает уникальной возможностью вести поиск подводных лодок «на плаву» с использованием опускаемого гидроакустического модуля.

«Альбатрос» — один из самых больших гидросамолетов в мире, его длина составляет 45 м, а максимальная взлетная масса 90 т. Разработка гиганта стартовала в начале 1990 года, через три года изготовление опытного образца приостановили. На тот момент гидросамолет был готов на 80%.

Первоначально А-42 разрабатывался как поисково-спасательный самолет. Планировалось, что он заменит самые массовые гидросамолеты Бе-12. Амфибию предполагалось использовать для проведения спасательных операций. Аппарат должен был эвакуировать экипажи с терпящих бедствия военных кораблей и подводных лодок. Для этого «Альбатрос» оснастили целым набором бортовых технических средств, которые позволяют находить терпящих бедствие в открытом море. Вариантов спасения было несколько. Можно было с воздуха сбросить спасательные средства. Если требовалось экстренное спасение, гидросамолет должен был сесть на воду и забрать пострадавших. У А-42 большие бортовые люки в носовой и хвостовой частях, через которые спускалась моторная лодка со спасателями. Амфибия способна принять на борт 53 человека. Для оказания срочной медицинской помощи предусмотрен специальный отсек с операционной, оснащенной современным оборудованием.

Боец в прибрежных водах

Основной задачей модернизированного А-42 «Альбатрос» станет поиск и уничтожение подводных лодок, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— После доработки аппарат получит современные средства обнаружения субмарин, и это значительно расширит его боевые возможности, — отметил эксперт. — В основном самолеты этого типа предназначены для ведения действий в прибрежных морях, в том числе в Балтийском, Черном, Баренцевом и Японском. «Альбатрос» оснащен целым набором средств для обнаружения подлодок. Например, может сбрасывать и дистанционно устанавливать специальные буи и другие приборы, которые помогают обнаруживать противника.

При благоприятных погодных условиях самолет способен сесть на воду и обнаружить субмарину с помощью гидроакустического модуля, отметил адмирал Селиванов. Также А-42 эффективны в качестве поисково-спасательных самолетов: они способны оперативно вылететь в район, где подлодка терпит бедствие и максимально близко приводниться возле корабля, чтобы оперативно оказать помощь экипажу.

В этом году ВМФ России начинает модернизацию самолетов-амфибий Бе-12 «Чайка». Обновленные летающие лодки станут охотниками за атомными субмаринами. Также началась модернизация сверхдальних противолодочных самолетов Ту-142. Теперь они смогут часами кружить в воздухе, отслеживая не только вражеские субмарины, но и наземную военную технику. Сейчас Ту-142 может поражать наземные цели обычными бомбами с эффективностью высокоточного оружия.