В России ускорят производство самолетов Ил-76МД-90А

В России ускорят производство тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и его модификаций. Об этом 26 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

По его словам, на ульяновском авиазаводе «Авиастар-СП» модернизировали линию сборки и уже запустили ее в работу.

Как агентство сообщало ранее, новая линия сборки на заводе стала крупнейшей в России. Всего на предприятии будут работать две автоматические станции, которые займутся стыковкой отсеков фюзеляжа, крыла и хвостового оперения, а также шесть станций по монтажу систем, силовой установки и цеховой обработки.

Такая технология помогает сократить время изготовления самолета.

Ил-76МД-90А является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76. У него более мощные двигатели ПС-90А-76, соответствующие нормам ИКАО по уровню шума. Также заново сконструировано крыло из длинномерных панелей, усилено шасси, проведено множество других изменений.

Первый в 2019 году серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А армия получила 2 апреля. Предыдущий Ил-76МД-90А передали Военно-транспортной авиации в январе 2016 года и перебазировали к месту постоянной дислокации — в Ивановский авиацентр.