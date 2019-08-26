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В России ускорят производство самолетов Ил-76МД-90А

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В России ускорят производство тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и его модификаций. Об этом 26 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

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По его словам, на ульяновском авиазаводе «Авиастар-СП» модернизировали линию сборки и уже запустили ее в работу.

Как агентство сообщало ранее, новая линия сборки на заводе стала крупнейшей в России. Всего на предприятии будут работать две автоматические станции, которые займутся стыковкой отсеков фюзеляжа, крыла и хвостового оперения, а также шесть станций по монтажу систем, силовой установки и цеховой обработки.

Такая технология помогает сократить время изготовления самолета.

Ил-76МД-90А является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76. У него более мощные двигатели ПС-90А-76, соответствующие нормам ИКАО по уровню шума. Также заново сконструировано крыло из длинномерных панелей, усилено шасси, проведено множество других изменений.

Первый в 2019 году серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А армия получила 2 апреля. Предыдущий Ил-76МД-90А передали Военно-транспортной авиации в январе 2016 года и перебазировали к месту постоянной дислокации — в Ивановский авиацентр.

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