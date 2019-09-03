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Кандидат в премьеры Грузии предложил на пост главы МВД руководителя СГБ

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Фото: facebook.com/MIAofGeorgia
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Кандидат в премьер-министры Грузии Георгий Гахария заявил, что на должность министра внутренних дел страны предложил действующего главу Службы госбезопасности (СГБ) Вахтанга Гомелаури.

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Об этом Гахария заявил во вторник, 3 сентября, в ходе брифинга. «Пост министра внутренних дел займет господин Вахтанг Гомелаури», — цитирует кандидата на пост главы правительства ТАСС.

Ранее в этот же день глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сообщил о выдвижении кандидатуры главы МВД Грузии Георгия Гахарии на пост премьер-министра страны. Днем ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.

Имя Гахарии получило скандальную известность из-за событий в центре Тбилиси 20 июня, когда тысячи митингующих, которые протестовали против визита российских делегатов в грузинскую столицу, потребовали отставки главы МВД республики в связи с большим числом пострадавших после применения силы полицией при разгоне демонстрантов.

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