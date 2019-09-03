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В купленных в Москве бахчевых выявили превышение железа и калия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Роспотребнадзор исследовал бахчевые культуры нового урожая, которые продаются на полках московских магазинов, и выявил во всех взятых образцах превышение норм ряда микроэлементов. Проверку провели «РИА Новости» совместно со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии, ее результаты опубликованы во вторник, 3 сентября.

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Для исследования закупили дыни сорта «Гуляби», выращенные в Ростовской области, крымские арбузы и белгородские огурцы сорта «Мева».

Так, во всех исследованных образцах содержание железа, калия и кальция оказалось выше традиционного, что не характерно для данных видов продуктов. В дыне содержание калия оказалось выше в 50 раз, в огурцах больше железа в 7 раз, а в арбузе обнаружено превышение нормы кальция почти в 4 раза.

Также содержание нитратов в дыне составило 147 мг на кг при норме 90 мг. При этом в арбузах и огурцах количество солей тяжелых металлов, пестицидов и нитратов соответствовало норме.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, причинами отклонений количественного содержания микроэлементов в бахчевых могут быть использование агрохимикатов и пестицидов при возделывании продукта, а также климатические условия, регион и место его произрастания.

Ранее в сентябре сообщалось, что Роспотребнадзор выявил превышение содержания нитратов в укропе в Москве.

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