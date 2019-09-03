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Письмо с пулей и угрозами пришло в посольство Южной Кореи в Японии

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Письмо с угрозами и одной пулей пришло в посольство Южной Кореи в Японии. Об этом сообщило ТАСС во вторник, 3 сентября.

«Корейцы, убирайтесь вон!» — говорится в письме.

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Неизвестный автор заявил, что у него есть оружие и он готов использовать его против граждан Южной Кореи.

Полиция начала расследование.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским гражданам за принуждение их к труду во время Второй мировой войны. Япония отказывается признавать этот вердикт, ссылаясь на послевоенные договоренности.

1 июля Япония объявила о решении ограничить экспорт в Южную Корею трех химических компонентов, которые необходимы для производства полупроводников и электронного оборудования. Формальной причиной стал подрыв доверия — в Токио заподозрили Сеул в экспорте товаров двойного назначения в КНДР.

В ответ 2 августа в Республике Корея исключили Японию из списка доверенных торговых партнеров и усилили контроль за экспортом.

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