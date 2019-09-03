Письмо с пулей и угрозами пришло в посольство Южной Кореи в Японии
Письмо с угрозами и одной пулей пришло в посольство Южной Кореи в Японии. Об этом сообщило ТАСС во вторник, 3 сентября.
«Корейцы, убирайтесь вон!» — говорится в письме.
Неизвестный автор заявил, что у него есть оружие и он готов использовать его против граждан Южной Кореи.
Полиция начала расследование.
Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским гражданам за принуждение их к труду во время Второй мировой войны. Япония отказывается признавать этот вердикт, ссылаясь на послевоенные договоренности.
1 июля Япония объявила о решении ограничить экспорт в Южную Корею трех химических компонентов, которые необходимы для производства полупроводников и электронного оборудования. Формальной причиной стал подрыв доверия — в Токио заподозрили Сеул в экспорте товаров двойного назначения в КНДР.
В ответ 2 августа в Республике Корея исключили Японию из списка доверенных торговых партнеров и усилили контроль за экспортом.